Двух человек госпитализировали после массовой драки в Кызылорде

В Кызылорде словесная перепалка молодых людей переросла в драку , сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 13 марта около 23:30 поступило сообщение о том, что на одной из улиц на окраине города собралась группа граждан.

Как отметили в ведомстве, были задержаны три человека, в возрасте от 20 до 23 лет. Двое мужчин госпитализированы в больницу, их здоровье стабильное.

Проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 293 "Хулиганство" УК РК.

23 февраля в Алматы произошла драка между молодыми людьми.