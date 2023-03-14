Двух человек госпитализировали после массовой драки в Кызылорде
Фото: polisia.kz
В Кызылорде словесная перепалка молодых людей переросла в драку , сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, 13 марта около 23:30 поступило сообщение о том, что на одной из улиц на окраине города собралась группа граждан.
Как отметили в ведомстве, были задержаны три человека, в возрасте от 20 до 23 лет. Двое мужчин госпитализированы в больницу, их здоровье стабильное.
Проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 293 "Хулиганство" УК РК.
23 февраля в Алматы произошла драка между молодыми людьми.
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