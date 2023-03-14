Перечень лекарственных растений утвердили в Казахстане
Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 7 марта 2023 года утвердил перечень лекарственных растений, сообщает Zakon.kz.
Перечень лекарственных средств составлен на трех языках: казахском, русском и латинском, в него вошли 278 растений.
В частности, в список лекарственны средств вошли:
- Пихта сибирская
- Тысячелистник обыкновенный
- Борец джунгарский
- Все виды Адониса
- Верблюжья колючка
- Алтей лекарственный
- Миндаль обыкновенный
- Лопух
- Толокнянка обыкновенная
- Полынь
- Абрикос
- Барбарис
- Череда
- Горчица и др.
Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.
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