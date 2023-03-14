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Перечень лекарственных растений утвердили в Казахстане

В Казахстане утвержден перечень лекарственных растений Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 7 марта 2023 года утвердил перечень лекарственных растений, сообщает Zakon.kz.

Перечень лекарственных средств составлен на трех языках: казахском, русском и латинском, в него вошли 278 растений.

В частности, в список лекарственны средств вошли:

  • Пихта сибирская
  • Тысячелистник обыкновенный
  • Борец джунгарский
  • Все виды Адониса
  • Верблюжья колючка
  • Алтей лекарственный
  • Миндаль обыкновенный
  • Лопух
  • Толокнянка обыкновенная
  • Полынь
  • Абрикос
  • Барбарис
  • Череда
  • Горчица и др.

 Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.

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