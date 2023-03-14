Перечень лекарственных растений утвердили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 7 марта 2023 года утвердил перечень лекарственных растений, сообщает Zakon.kz.

Перечень лекарственных средств составлен на трех языках: казахском, русском и латинском, в него вошли 278 растений.

В частности, в список лекарственны средств вошли:

Пихта сибирская

Тысячелистник обыкновенный

Борец джунгарский

Все виды Адониса

Верблюжья колючка

Алтей лекарственный

Миндаль обыкновенный

Лопух

Толокнянка обыкновенная

Полынь

Абрикос

Барбарис

Череда

Горчица и др.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.