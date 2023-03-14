Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане приняли нормы по возмещению за уничтожение растительного мира

В Казахстане утвердили нормативы возмещения потерь растительного мира Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов своим приказом утвердил нормативы возмещения потерь растительного мира, сообщает Zakon.kz.

Так, в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов размер возмещения потерь включает:

  • сумму двукратного размера базовой ставки;
  • рыночную стоимость находящегося на участке растений;
  • стоимость затрат, связанных с охраной, защитой, восстановлением и использованием растительного мира, с учетом их инфляции;
  • убытки, причиненных собственнику или пользователю растительного мира в связи с изъятием земельного участка.

При этом уточняется, что потери растительного мира возмещаются физическими или юридическими лицами, в интересах которых удаляются дикорастущие растения, в 6-месячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

Единицей измерения при возмещении ущерба является базовая ставка для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, утвержденным уполномоченным органом в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.

Читайте также

Перечень лекарственных растений утвердили в Казахстане

Является ли график отпусков обязательным документом в организации

Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения

Лариса Черненко
МЭПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления