В Казахстане приняли нормы по возмещению за уничтожение растительного мира
Так, в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов размер возмещения потерь включает:
- сумму двукратного размера базовой ставки;
- рыночную стоимость находящегося на участке растений;
- стоимость затрат, связанных с охраной, защитой, восстановлением и использованием растительного мира, с учетом их инфляции;
- убытки, причиненных собственнику или пользователю растительного мира в связи с изъятием земельного участка.
При этом уточняется, что потери растительного мира возмещаются физическими или юридическими лицами, в интересах которых удаляются дикорастущие растения, в 6-месячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.
Единицей измерения при возмещении ущерба является базовая ставка для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, утвержденным уполномоченным органом в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.
Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.