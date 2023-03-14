В Казахстане приняли нормы по возмещению за уничтожение растительного мира

Министр экологии и природных ресурсов своим приказом утвердил нормативы возмещения потерь растительного мира, сообщает Zakon.kz.

Так, в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов размер возмещения потерь включает:

сумму двукратного размера базовой ставки;

рыночную стоимость находящегося на участке растений;

стоимость затрат, связанных с охраной, защитой, восстановлением и использованием растительного мира, с учетом их инфляции;

убытки, причиненных собственнику или пользователю растительного мира в связи с изъятием земельного участка.

При этом уточняется, что потери растительного мира возмещаются физическими или юридическими лицами, в интересах которых удаляются дикорастущие растения, в 6-месячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

Единицей измерения при возмещении ущерба является базовая ставка для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, утвержденным уполномоченным органом в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.