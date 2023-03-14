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В день выборов задействуют дополнительные силы полиции

Казахстан полиция усиление МВД Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал, будет ли дополнительное усиление правоохранительных органов в дни проведения выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в Казахстане насчитывается порядка 10 тысяч избирательных участков. Полиция обеспечит их охрану.

"У нас 10 тысяч избирательных участков. Мы обязаны взять их под охрану, поэтому будут задействованы дополнительные силы. Когда завезут туда бюллетени, они будут взяты под охрану круглосуточно, кроме того, для обеспечения общественной безопасности наши патрульные будут сосредоточены в рамках, приближенных именно к этим участкам. В принципе, вы, наверное, не замечаете, ежедневно у нас посменно выходят наши патрули, 12 тысяч человек, которые обеспечивают ваш покой и безопасность".Марат Ахметжанов

Также он добавил, что в день выборов для охраны правопорядка будут задействованы патрульно-постовые и участковые службы. При этом глава МВД указал, что направлять полицейских из регионов в Астану и Алматы не будут. 

"Нет, конечно. Зачем это? У нас, во-первых, не внутренние войска, а Национальная гвардия, у них есть свои определенные возложенные на них обязанности, по охране стратегических объектов, по охране колоний. В целях обеспечения правопорядка будут задействованы наши патрульно-постовые и участковые службы".Марат Ахметжанов

Ранее он сообщил, что поддерживает предложение Минздрава по введению скрининга для выявления наркозависимых в Казахстане.

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