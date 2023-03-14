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Как собираются улучшать мобильную связь в Астане и Алматы

Казахстан сотовая связь Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал 14 марта, что в Астане и Алматы выделяют специальные земельные участки для установления антенно-мачтовых сооружений, сообщает Zakon.kz.

В Астане по словам Багдата Мусина около 60 зон, где отсутствует мобильная связь. Там будут устанавливать антенно-мачтовые сооружения.

"Потому что раньше на крышах домов стояли (базовые станции. - Прим.ред.), операторов связи жители попросили уйти. Соответственно они ушли, а некуда ставить устройства. Я встречался с акимом Астаны Женисом Махмудовичем, с ним договорились, что он выделит соответствующие земельные участки. Операторы мобильной связи будут устанавливать специальные антенно-мачтовые сооружения, на которых будут установлены все базовые станции, которые мы вынуждены были снять с крыш домов. Эта проблема есть, мы ее признаем, но она будет решаться системно именно таким образом, чтобы в будущем нас никто не попросил уйти".Багдат Мусин

В 2023 году планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане, и 25 в Алматы.

"При планировании города и ПДП (план детальной планировки. - Прим.ред.) мы внесли предложения, чтобы при застройке местности городские власти предусматривали соответствующие земучастки для выстраивания антенно-мачтовых сооружений, чтобы без выделения этих земучастков согласование ПДП и каких-то проектов не проходило".Багдат Мусин

В Казахстане стало привычным делом, что мобильный интернет периодически зависает, а дозвониться по мобильному можно через раз. Как проучить своего поставщика, читайте здесь.

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