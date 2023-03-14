Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг": смогут ли "быки" прервать рекордную серию "горожан"

Манчестер Сити - РБ Лейпциг: смогут ли "быки" прервать рекордную серию "горожан" Фото: Parimatch
"РБ Лейпциг" показал настоящий характер, сумев вывести "Манчестер Сити" на боевую ничью в первом матче. Сумеют ли "быки" одолеть "горожан" в родных стенах и вырваться в четвертьфинал? Главная драма ⅛ Лиги чемпионов продолжится в эту среду.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" — один из регулярных участников Лиги чемпионов, но пока ни разу не завоевал заветный трофей. В прошлом сезоне клуб впервые добрался до финала и упустил свой лучший шанс, пропустив единственный гол от "Челси". В этом году под угрозой не только главный европейский титул, но и чемпионство в АПЛ, где "горожане" упорно пытаются обогнать "канониров".

Подопечные Гвардиолы открыли счет в первой встрече с "РБ Лейпцигом", однако не сумели удержать преимущество во втором тайме. К счастью, статистика на стороне хозяев — "горожане" не проигрывали дома на протяжении 23-х матчей в рамках Лиги чемпионов, выиграв 21 из них. Еще одна успешная игра на "Этихаде" – и "Манчестер Сити" повторит рекорд "Арсенала" по самой длительной беспроигрышной серии в ЛЧ, реализованной английской командой.

"РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" значительно набрал форму после смены тренера на Марко Розе. За короткое время ему удалось поднять команду до 3-й строчки Бундеслиги и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в последнее время "красные быки" замедлили ход, проиграв "Боруссии" и заработав несколько ощутимых потерь в составе.

Тем не менее "РБ Лейпциг" остается одним из самых результативных клубов Бундеслиги с 49-ю забитыми мячами и весьма опасным противником для "Манчестер Сити". Во всех трех личных встречах "быки" умудрялись распечатать ворота "горожан".

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

"Манчестер Сити" – 1.33, Ничья – 5.50, "РБ Лейпциг" – 9.90

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления