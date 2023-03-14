Чем грозит кибербуллинг в Казахстане

Споры, конфликты и преследования достаточно распространенное явление в социальных сетях, которые наносят ущерб чести, достоинству, а также деловой репутации человека. Адвокат Таир Назханов рассказал, чем грозит кибербуллинг и какая ответственность за него предусмотрена, сообщает Zakon.kz.

По словам юриста, существует 3 вида ответственности: уголовная, административная и гражданская.

Уголовная ответственность, а точнее за оскорбление предусмотрена в статье 131 Уголовного кодекса и относится к категориям частного обвинения.

Что такое частное обвинение

Это когда потерпевший самостоятельно обращается в суд и просит суд наказать обидчика. В данном случае, если есть факт оскорбления, например, в соцсетях, то составляется жалоба в порядке частного обвинения, которая подписывается самим потерпевшим, это важно, и прилагаются доказательства.

При этом, подчеркнул юрист, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а потерпевший обязан. Но есть проблемы в этом пути реализации своего права.

Так, у частного лица нет таких полномочий, как у правоохранительного органа в добывании доказательств. В частности, вы не сможете самостоятельно установить IP адрес оcкорбителя. Это могут сделать оперативники из отдела "К" в Департаменте полиции. Но они для вас этого делать не будут.

"На практике суды обычно отказывают в удовлетворении ходатайств об обращений с запросом в правоохранительные органы. Прокурора в деле нет. Поэтому обвиняемый может сказать, что его аккаунт взломали неизвестные лица и он тут ни при чем и суд примет его доводы. В итоге, ваш обидчик уйдет от ответственности. Кроме того, следует помнить, что срок привлечения к уголовной ответственности за проступок небольшой тяжести составляет всего один год. Поэтому есть риск, что к моменту окончания дела этот срок может истечь. Статистика показывает, что процент оправдательных приговоров по этой категории дел высокий: более 50% от общего числа рассмотренных дел", - рассказал Таир Назханов.

Административная ответственность

Административный порядок привлечения за клевету предусмотрен в статье 73-3 КоАП.

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Занимаются этой работой участковые. Как отметил юрист, здесь ситуация по привлечению к ответственности еще хуже по ряду причин.

"Начнем со срока. Там всего 2 месяца. Участковые не являются специалистами в сфере филологии. Если кто видел протоколы, то там всего несколько строк для описания правонарушения. А представьте, что есть пост на несколько страниц, в котором изложены десятки фактов, порочащих честь и достоинство. В законе четко указано, что протокол должен содержать предмет административного правонарушения. Поэтому суды возвращают материалы обратно из-за некачественного и неполного оформления. Кроме того, не надо забывать и об экспертизе, которая также должна быть приложена к материалам", - пояснил адвокат.

По его словам, институт судебных экспертиз завален постановлениями о назначении и очередь составляет минимум месяц. Еще один фактор - это установление личности. Допустим, это анонимный аккаунт. Участковый не имеет технической возможности определить, кто за ним скрывается. В результате всех этих факторов злоумышленник остается безнаказанным.

Как отметил юрист, до декриминализации процент оправдательных приговоров по этой категорий был невероятно высокий и доходил до 94%. Если сравнить этот процент с делами публичного обвинения, то есть кражами, мошенничеством и т.д., где процент оправдательных приговор составляет всего 2-3%, то мы увидим, что права частного лица по защите его нематериальных прав защищаются у нас крайне слабо.

Гражданская ответственность

Третий вид защиты права – это гражданский способ, когда заявляется иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального вреда.

По мнению Таира Назханова, это самый действенный и эффективный способ на сегодняшний день.

Прежде всего, юрист рекомендует прочитать Нормативное постановление Верховного суда "О применении в судебной практике законодательства о защите и чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц".

"Во время подготовки к процессу необходимо обратиться к лингвисту, специалисту именно на том языке, на котором вас подвергли буллингу. Если специалист скажет, что есть порочащие сведения, то делайте закрепление доказательств у нотариуса. Не все умеют это делать, поэтому уточните, есть ли опыт такой у него", - посоветовал юрист.

Кроме того, рекомендуется пройти короткий 5-ступенчатый тест.

1. Сведения должны распространены.

Под распространением понимается опубликование таких сведений в печати, радио, с использованием других средств массовой информации или технических средств (световых табло, сети Интернет и т.п.), изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, в листовках, обращениях в адрес должностных лиц, демонстрация (вывешивание) в публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том числе и устной форме хотя бы одному лицу. Сообщение сведений лишь лицу, которого они касаются не может признаваться их распространением.

2. Они не соответствуют действительности.

Сведениями, порочащими гражданина признаются не соответствующими действительности, если с достоверностью не установлено иное (презумпция добропорядочности).

3. Являются порочными, то есть человеку, о ком идет речь, не понравятся те сведения, которые распространены.

Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев (например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недостойном поведении в трудовом коллективе, семье, сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную деятельность, и т.п.).

4. Речь идет о конкретном лице или его можно идентифицировать.

5. Эти сведения преподнесены как факты, а не оценочные суждения.

"После того, как вы прошли тест и везде есть положительный ответ, пишите иск. Досудебный порядок по данной категории не обязателен, но обращаю внимание на грамотное составление иска. Мной несколько лет назад было издано практическое пособие по этой теме, откуда можно взять образец иска из реального кейса", - сказал юрист.

По моральному вреду госпошлина оплачивается исходя из 1% от суммы иска. Поэтому, учитывая, что суды крайне неохотно удовлетворяют всю сумму морального вреда, то адвокат рекомендует быть поскромнее в своих запросах.