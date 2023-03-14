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Талибы заявили о снижении числа разводов в Афганистане

разводы в Афганистане Фото: pixabay
Верховный суд Афганистана выразил оптимизм по поводу снижения количества дел о разводе, заявив, что за последние три месяца по всей стране было зарегистрировано 400 дел, сообщает Zakon.kz.

Из 400 дел Верховный суд удовлетворил 220 разводов, 50 – отклонил, а остальные дела находятся на рассмотрении. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Верховного суда страны Мавлави Энаятулла, сообщает TOLONews.

Такие цифры могут радовать Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация), однако не всем это по нраву. Алиас Марриам замужем уже более 20 лет, но сейчас она хочет разойтись с мужем. Причиной развода она назвала семейное насилие.

"Вот уже 18 месяцев я хожу в суд. Я написала заявление о разводе. У нас не было хорошей жизни, и мы не могли жить вместе".Алиас Марриам

Адвокаты заявили, что сейчас процесс рассмотрения дел о разводе идет медленнее, чем раньше.

"Дела в судах Исламского Эмирата рассматриваются не так легко, как в прошлом. Суды хотят провести расследование и найти корни проблемы и ее причины".адвокат Хибатулла Накид

Некоторые активисты по защите прав женщин призывают к справедливости при рассмотрении дел о разводе. Считается, что домашнее насилие и экономические трудности являются двумя основными причинами разводов в стране.

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