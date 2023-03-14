Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тимур Каленов возглавил столичный департамент АЗРК

назначение Фото: Facebook/Тимур Каленов
Тимур Каленов назначен на должность руководителя Департамента АЗРК по городу Астана. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе АЗРК.

Тимур Каленов родился в 1986 году. Он окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Юриспруденция", имеет степень магистра Казахской академии труда и социальных отношений по специальности "Юриспруденция".

С 2008 по 2021 годы работал юристом и руководителем юридических подразделений в частных и национальных, квази-государственных секторах. Также работал в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы.

С апреля 2021 года по март 2023 года занимал должность заместителя директора департамента расследований АЗРК.


Читайте также

Касым-Жомарт Токаев планирует госвизит в Китай

Житель Якутии вывез в Казахстан 53 бивня мамонта на 46,5 млн тенге

Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала топ-5 знаков зодиака, любящих кочевать

Ирина Лукичева
Астана АЗРК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления