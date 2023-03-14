Тимур Каленов возглавил столичный департамент АЗРК

Тимур Каленов назначен на должность руководителя Департамента АЗРК по городу Астана. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе АЗРК.

Тимур Каленов родился в 1986 году. Он окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Юриспруденция", имеет степень магистра Казахской академии труда и социальных отношений по специальности "Юриспруденция".

С 2008 по 2021 годы работал юристом и руководителем юридических подразделений в частных и национальных, квази-государственных секторах. Также работал в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы.

С апреля 2021 года по март 2023 года занимал должность заместителя директора департамента расследований АЗРК.



