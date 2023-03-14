Порту - Интер: кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов?

В ⅛ Лиги чемпионов продолжаются ответные матчи за путевки в четвертьфинал. После первого сражения "Интер" ведет с минимальным счетом, но у "Порту" еще есть шансы вырваться вперед на своем стадионе. Расскажем подробнее, в какой кондиции команды подходят к ответственной игре.

Порту

"Порту" идет на 2-м месте в Примейра лиге с отставанием от "Бенфики" на 8 очков. Догнать лидера будет сложно, но в таком темпе место в групповом этапе следующего сезона Лиги чемпионов команде обеспечено. Кроме того, "драконы" успели прибрать к рукам Кубок португальской футбольной лиги и добраться до полуфинала Кубка Португалии. В целом, дела идут весьма неплохо.

В матче с "Интером", по словам главного тренера, команда собирается играть агрессивно и держать высокий прессинг. С последней встречи "драконы" одержали 2 победы с 3 голами в каждом и потерпели одно поражение. Команда стабильно забивала в 13 из 15 матчей по всем чемпионатам, однако состояние защиты оставляет желать лучшего. Также негативно повлиять на игру может отсутствие Отавио, одного из ключевых распасовщиков и вингеров команды.

Интер

"Интер" так же, как и соперник, находится на 2-й строчке в своей национальной лиге, однако разница с лидером Серии А более существенная — 18 очков. В предыдущем туре "черно-синие" неожиданно уступили "Специи", 17-му клубу в таблице, который не выигрывал на протяжении двух полных месяцев. Похоже, надежды на возвращение титула уже нет. Утешением служит завоеванный Суперкубок Италии, а также возможность полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

С победы над "Порту" в первом туре ⅛ финала, "Интер" взял один матч и проиграл два. Эксперты указывают в качестве главной причины — отсутствие регулярных ротаций и замен, без которых игра замедляется во втором тайме, допускается больше ошибок в обороне. С учетом того, что "черно-зеленые" не выходили в четвертьфинал ЛЧ с сезона 2010/11, даже небольшое преимущество не внушает уверенности в успешной развязке с португальцами, настроенными на атакующий футбол.

Интересные факты

● Первое столкновение команд в ⅛ Лиги чемпионов завершилось со счетом 0:1 в пользу "Интера".

● В общем соперники встречались 5 раз: 1 победа досталась "Порту", 3 одержали итальянцы и одна игра завершилась ничьей.

● "Порту" выиграл 9 из последних 10-и домашних матчей.

● "Порту" выиграл все 4 последние встречи с итальянскими командами на своем поле, тогда как "Интер" выиграл только 1 игру из 8 на выезде против португальских команд.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

Порту - 2.55, Ничья - 3.40, Интер - 2.90