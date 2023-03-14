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Жаксылык Омар о земельных участках: Откровенный сговор представителей власти и бизнеса

Незаконно полученные земельные участки возвращены в государственную собственность Фото: Instagram/zhaksylyk_omar
Незаконно полученные земельные участки возвращены в государственную собственность. Об этом сообщил на странице в Instagram аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

По его словам, за годы независимости имела место практика незаконной, а иногда и откровенно преступной передачи земельных участков в частные руки.

"Сейчас мы часто сталкиваемся с последствиями этого. Работа с такими ситуациями сложна. Как бы ни хотелось вернуть все назад, право частной собственности в нашей стране установлено Конституцией и пренебрегать им мы не вправе. Иначе мы не могли бы называться правовым государством".Жаксылык Омар

В продолжении он уточнил, что в каждой ситуации применяются разные подходы.

Если участки были переданы по недосмотру или некомпетентности прежних чиновников, владельцам предлагают компромиссные решения.

Таким образом, например, в последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского. Два из них планировались владельцами под несоответствующую нормативам застройку.

Третий находится под всем известной "крепостью" – архитектурным сооружением, которое удалось сохранить.

"Но иногда на лицо откровенный сговор представителей власти и бизнеса по завладению землей. Как только стало известно о том, что ТОО "AutoExclusiveKZ" является аффилированным лицом в уголовном деле бывшего акима ВКО Виктора Храпунова, акиматом совместно с городской прокуратурой были приняты меры по изъятию принадлежащих компании участков в городе".Жаксылык Омар

Аким добавил, что три из них находятся в районе старого ипподрома. По генплану там предусмотрен район многоэтажной застройки. Сейчас на этой земле начнут проектировать строительство арендных многоквартирных домов для обеспечения жильем очередников.

"Еще один участок – в районе моста через Иртыш и амфитеатра. Удивительно, но в частной собственности оказалось даже находящееся там массовое захоронение времен гражданской войны. На этой территории, как я уже говорил ранее, планируется обустройство проезда под мостом между Славского и Пермитина (разумеется, с учетом сохранения могилы и памятника)".Жаксылык Омар

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