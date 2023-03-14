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Очередная иллюзия озадачила пользователей соцсети

оптическая иллюзия, на которой очевидно изображен осел Фото: reddit
Интернет любит оптические иллюзии. Будь то голубое или золотое платье, ваза или два человека, стоящие друг напротив друга, или новое изображение, которое вновь вызвало споры в Сети, сообщает Zakon.kz.

Авторы новой оптической иллюзии предположили, что при доминирующем правом полушарии люди увидят рыбу, а при левом полушарии – русалку.

Теория о правополушарных и левополушарных людях часто развенчивается. Это убеждение гласит, что люди с "левополушарным мышлением" более логичны и аналитичны, в то время как "правополушарные мыслители" творческие и интуитивные.

"Видите ли вы русалку, рыбу, осла или тюленя – или что-то другое – одно можно сказать наверняка: это абсолютно ничего не говорит о том, являетесь ли вы правополушарным или левополушарным человеком. Это потому, что само представление о том, что некоторые из нас являются "правополушарными" или "левополушарными" – неверно. Корни мифа лежат в том, что наш мозг разделен на два полушария и что в мозге существует так называемая латерализация функций – например, у большинства людей левое полушарие мозга проявляет большую активность, связанную с языком, по сравнению с правым".нейробиолог Кристиан Джарретт

На самом деле способ, которым области мозга выполняют задачи, гораздо проще и универсальнее. Два полушария мозга соединены массивным пучком соединительных волокон, и для большинства задач мы используем их оба.

Более того, исследования по сканированию мозга не выявили никаких доказательств того, что некоторые люди в каком-то смысле более зависимы от одного из полушарий мозга, чем от другого.

Хотя изображение не имеет никакого отношения к сторонам мозга, те, кто видит осла или тюленя, на самом деле правы.

Само изображение использовалось в исследовании 2006 года. Оно было посвящено влиянию мотивации на визуальное восприятие, отмечает ScienceFocus.


Оптическая иллюзия

Фото: Motivational Influences on Visual Perception

Изображение намеренно расплывчато, в исследовании оно описывается как "осел–тюлень".

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