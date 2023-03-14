Лавину спустили на Шымбулаке

На территории ГЛК "Шымбулак" при помощи пневматической пушки "Avalancheur" произведен профилактический спуск лавины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, это сделано в целях обеспечения безопасности населения.

Профилактический спуск был проведен сегодня, 4 марта 2023 года. Проведен сотрудниками ГЛК "Шымбулак", также приняли участие специалисты ДЧС.

В результате проведения профилактических работ удалось сбросить более 900 куб.м. и обеспечить безопасность для отдыхающего населения горнолыжного курорта.

В ЧС по городу Алматы также напоминают, что сохраняется высокий уровень лавинной опасность в период 15-17 марта.

"Напоминаем, что в связи с повышением температурного фона и неустойчивым состоянием снежного покрова в горах Алматы сохраняется лавинная опасность. Выставлены блокпосты на Выставлены блокпосты на автодорогах "Медеу- Туюксу " (проезд закрыт). Пресс-служба ДЧС города Алматы

В целом, по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.

Ранее в МЧС Казахстана предупредили о прогнозируемом землетрясении.