Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали Көрісу

В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы Наурыз мейрамы начался с празднования "Көрісу күні" на Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.

Во время праздничного концерта на сцене выступили группа "КешYou", Молдир Ауелбекова, Айдар Турганбек и коллектив "Алашұлы". Мероприятие открыли артисты театра традиционного искусства "Алатау", которые исполнили пролог "Жаңа күн".


В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


Посетители поздравляли друг друга с благополучным наступлением весны и говорили друг другу добрые пожелания. Праздник сопровождался танцами, также всех гостей угощали баурсаками и наурыз коже.


В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


Концерт посетили заслуженный деятель страны Нурлан Оразалин, народный артист РК Тунгышбай Жаманкулов, народная артистка РК Роза Рымбаева, заслуженный деятель РК Кудайберген Бекиш, актриса Каракоз Сулейменова и другие.


В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали

Фото: пресс-служба акимата города Алматы


Читайте также

В Кокшетау с большим размахом отметили праздник Көрісу

В Шымкенте отмечают Көрісу күні

Главное за день: Токаев обсудил грядущий визит Путина, в Казахстане может появиться офис YouTube

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления