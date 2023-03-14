В Алматы на Кок-Тобе отпраздновали Көрісу

В Алматы Наурыз мейрамы начался с празднования "Көрісу күні" на Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.

Во время праздничного концерта на сцене выступили группа "КешYou", Молдир Ауелбекова, Айдар Турганбек и коллектив "Алашұлы". Мероприятие открыли артисты театра традиционного искусства "Алатау", которые исполнили пролог "Жаңа күн".





Фото: пресс-служба акимата города Алматы





Посетители поздравляли друг друга с благополучным наступлением весны и говорили друг другу добрые пожелания. Праздник сопровождался танцами, также всех гостей угощали баурсаками и наурыз коже.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы





Концерт посетили заслуженный деятель страны Нурлан Оразалин, народный артист РК Тунгышбай Жаманкулов, народная артистка РК Роза Рымбаева, заслуженный деятель РК Кудайберген Бекиш, актриса Каракоз Сулейменова и другие.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



