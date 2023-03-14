В Кокшетау с большим размахом отметили праздник Көрісу

Сегодня, 14 марта в областном центре прошло масштабное мероприятие к празднику Көрісу, организованное управлением внутренней политики Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В праздновании приняли участие молодежь, общественность региона и специально приглашенные гости. С приветственным адресом выступил руководитель УВП Алмас Алин, в котором он поздравил всех казахстанцев с весенним праздником.

"От всего сердца поздравляю всех вас с праздником амал, и желаю каждому из вас теплоты, любви и сплоченности. В этот день люди желают друг другу счастья, добра и мира! Пусть в нашей стране царит благополучие и в каждом доме будет достаток", - поздравил Алмас Аянович.





Фото: Айбека Даниярова





Гостей ждала экспозиция юрта с элементами казахского быта: домбыра, круглый стол, национальная одежда и посуда радовали глаз прибывших гостей. Также обрадовали местные учащиеся школ, которые продемонстрировали умение играть в казахскую национальную игру "Асык".

Гвоздем программы стало появление на сцене казахского силача, мастера спорта международного уровня, пятикратного чемпиона республики Казахстан, знаменитого казахского терминатора Тимура Спатаева, молодежь встретила уважаемого гостя бурными аплодисментами. Он провел мастер класс для молодежи, поделился секретами своих силовых способностей. Прямо на сцене учащиеся попробовали себя в роли силачей: поднимали тяжести, некоторые даже согнули гвозди.

"Молодежь должна быть сильной и активной! Я призываю всех вас заниматься спортом, ставить цели и добиваться их. Сегодня, в этот замечательный праздник я рад прибыть в Кокшетау! У вас прекрасный город и замечательные люди! Здесь родились многие известные люди, которые внесли большую лепту в развитие Казахстана! Поздравляю с прекрасным праздником Көрісу! Это очень добрый день, когда люди желают друг другу радости и счастья", - сказал Спатаев.





Фото: Айбека Даниярова





Также на мероприятие приглашены заслуженный тренер РК и тренер людей с ограниченными возможностями Ерсана Капаров и победительница международного айтыса, популярная поэтесса Айшолпан Тлеутай, которая порадовала публику живым исполнением собственных стихов на домбыре. Все гости были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

Молодежь с особым вниманием и приподнятым настроением наблюдали за происходящим на сцене, в целом мероприятие прошло в теплой обстановке, зал активно поддерживал выступающих, не жалея эмоций и оваций.

"Сегодняшнее мероприятие нам очень понравилось, мы, молодёжь Кокшетау хотим знать больше о подобных мероприятиях, этот праздник позволил в очередной раз признаться в любви и уважении своим родным и близким! Мы рады видеть на сцене нашего кумира Тимура Спатаева, это человек легенда, спасибо большое организаторам за такой праздник! Желаем всем мира и добра", - сказал Арман Абсаттаров.





Фото: Айбека Даниярова





По окончанию мероприятия отмечены победители регионального конкурса, посвященный празднику Амал. Первое место заняла команда Медицинского колледжа Кокшетау, второе место завоевали ученики средней школы 17, третье место досталось колледжу культуры имени Акана Серэ. Все победители награждены денежными сертификатами.





Фото: Айбека Даниярова





Алма Байгужина