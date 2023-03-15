Главное к утру: паводки, цены на бензин, дело Сатыбалды
Паводки на западе
В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях продолжает прибывать вода. По сообщению МЧС, 14 марта талыми водами подтопило 50 домов жителей двух регионов. Спасатели продолжают эвакуировать жителей из опасных районов бедствий.
В Западно-Казахстанской области вода зашла в 70 домов поселка Маштаково. Жителей вывезли. Пострадавших нет, заявляют в департаменте по ЧС.
Стоимость бензина не вырастет
По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, казахстанцам не стоит ждать повышения цен на бензин в Казахстане в ближайшее время. Министр заявляет, что достаточные запасы топлива сформированы в Казахстане.
Дело Сатыбалды
В столичном суде продолжается рассмотрение дела Гульмиры Сатыбалды, которую обвиняют в похищении человека, самоуправстве и организации уголовного правонарушения. В суде двое потерпевших, которые заявляли о рейдерском захвате бизнеса.
На этот раз в суде выступила потерпевшая, которая рассказала о похищении и угрозах со стороны подсудимой.
Новости Казахстана
Иностранцы планировали открыть восемь нарколабораторий в Казахстане. Силовики пресекли деятельность преступников во время масштабной операции.
Врачи рассказали о состоянии мужчины, которого жестоко избили подростки в Алматинской области. У потерпевшего сломаны ребра, травма головы и ушибы внутренних органов. В полиции завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемые задержаны и признались в содеянном.
В Северо-Казахстанской области к семи годам приговорили аудитора за взятки. Ревизор брал взятки деньгами и даже бензином, скрывая нарушения в госучреждениях.
Ребенок погиб в результате пожара в Карагандинской области. Причиной возгорания дома, где находился малыш стала детская шалость и неосторожное обращение с огнем.
Новости мира
В США заявили о том, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9. В Москве заявили, что американский борт нарушил воздушное пространство России.
TikTok планирует отделиться от китайской компании после многочисленных отказов стран на правительственном уровне от использования приложения.
У берегов Колумбии нашли подлодку с двумя трупами и 2,5 тоннами кокаина. Предположительно, экипаж отравился ядовитыми парами топлива во время плавания.