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Главное к утру: паводки, цены на бензин, дело Сатыбалды

Главное к утру: паводки, цены на бензин, дело Сатыбалды Фото: Zakon.kz
Паводковая ситуация остается напряженной в двух регионах страны. Цены на бензин расти не будут. Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала о похищении, сообщает Zakon.kz.

Паводки на западе

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях продолжает прибывать вода. По сообщению МЧС, 14 марта талыми водами подтопило 50 домов жителей двух регионов. Спасатели продолжают эвакуировать жителей из опасных районов бедствий.

В Западно-Казахстанской области вода зашла в 70 домов поселка Маштаково. Жителей вывезли. Пострадавших нет, заявляют в департаменте по ЧС.

Стоимость бензина не вырастет

По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, казахстанцам не стоит ждать повышения цен на бензин в Казахстане в ближайшее время. Министр заявляет, что достаточные запасы топлива сформированы в Казахстане.

Дело Сатыбалды

В столичном суде продолжается рассмотрение дела Гульмиры Сатыбалды, которую обвиняют в похищении человека, самоуправстве и организации уголовного правонарушения. В суде двое потерпевших, которые заявляли о рейдерском захвате бизнеса.

На этот раз в суде выступила потерпевшая, которая рассказала о похищении и угрозах со стороны подсудимой.

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