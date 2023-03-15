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Следственно-криминалистический полигон открыли в Павлодарской области

Следственно-криминалистический полигон открыли в Павлодарской области Фото: МВД РК
Место на базе Торайгыров университета создано для практики студентов, сообщает Zakon.kz.

На специально созданном полигоне, который включает учебный кабинет и жилую квартиру, студенты смогут отрабатывать навыки в криминалистике. Учебная площадка открыта совместно с департаментом полиции региона.


Следственно-криминалистический полигон открыли в Павлодарской области

Фото: МВД РК


"Студенты смогут обучится правилам поведения при осмотре места происшествия, тактике и методике расследования отдельных видов преступлений и наиболее детального моделирования реальных жизненных ситуаций". начальник ДП Василий Скляр

Площадка оснащена всем необходимым, отмечают в полиции, в том числе современным мультимедийным оборудованием, технико-криминалистическими средствами и методической литературой, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

7 марта тело мертворожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Павлодаре. В полиции завели уголовное дело и назначили экспертизы. Также был объявлен розыск.

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