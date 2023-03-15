В США полицейские застрелили агрессивную зебру

В американском штате Огайо в округе Пикавей зебра напала на своего владельца. Помощники шерифа застрелили животное, сообщает Zakon.kz.

Когда помощники шерифа прибыли на место, они увидели мужчину на земле с окровавленной рукой. Родные мужчины сообщили диспетчерам полиции, что зебра откусила ему руку, сообщает NBC4.

Животное вело себя агрессивно, полицейские попробовали отогнать ее с помощью сирены, однако это не помогло. Зебра продолжала бросаться в сторону людей, а также повредила автомобили. Позднее полицейским пришлось застрелить ее из дробовика.





Эксперт по дикой природе Дэн Битем сообщил, что зебра по определению дикое животное. Вероятнее всего, эта зебра защищала свою территорию.

Шериф округа Пикавей Мэтью Хафи поговорил с членами семьи и друзьями пострадавшего и заявил, что эта зебра и ранее проявляла признаки агрессии.

"Я сказал помощнику шерифа, что полностью поддерживаю его поступок. Он сделал то, что было лучше всего, чтобы защитить людей. Я поговорил с некоторыми очевидцами, находившимися на месте происшествия, и они сказали, что поступили бы так же, если бы помощник шерифа не сделал этого". Шериф округа Пикавей Мэтью Хафи

Позже выяснилось, что самец зебры атаковал людей, потому что защищал нескольких самок, которые находились в поле.