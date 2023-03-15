Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В США полицейские застрелили агрессивную зебру

В США полицейские застрелили зебру Фото: Pickaway County Sheriff’s Office
В американском штате Огайо в округе Пикавей зебра напала на своего владельца. Помощники шерифа застрелили животное, сообщает Zakon.kz.

Когда помощники шерифа прибыли на место, они увидели мужчину на земле с окровавленной рукой. Родные мужчины сообщили диспетчерам полиции, что зебра откусила ему руку, сообщает NBC4.

Животное вело себя агрессивно, полицейские попробовали отогнать ее с помощью сирены, однако это не помогло. Зебра продолжала бросаться в сторону людей, а также повредила автомобили. Позднее полицейским пришлось застрелить ее из дробовика.


Эксперт по дикой природе Дэн Битем сообщил, что зебра по определению дикое животное. Вероятнее всего, эта зебра защищала свою территорию. 

Шериф округа Пикавей Мэтью Хафи поговорил с членами семьи и друзьями пострадавшего и заявил, что эта зебра и ранее проявляла признаки агрессии.

"Я сказал помощнику шерифа, что полностью поддерживаю его поступок. Он сделал то, что было лучше всего, чтобы защитить людей. Я поговорил с некоторыми очевидцами, находившимися на месте происшествия, и они сказали, что поступили бы так же, если бы помощник шерифа не сделал этого".Шериф округа Пикавей Мэтью Хафи

Позже выяснилось, что самец зебры атаковал людей, потому что защищал нескольких самок, которые находились в поле.

Читайте также

В Тбилиси протестующие сожгли флаг ЕС

МИД Казахстана отреагировал на восстановление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Главное к утру: паводки, цены на бензин, дело Сатыбалды

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Стала известна дата начала священного месяца Рамадан
Стала известна дата начала священного месяца Рамадан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления