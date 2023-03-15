Как студентам колледжей получить отсрочку от армии в Казахстане

Студенты колледжей смогут получить отсрочку от армии через SMS. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.

Как рассказали в Департаменте цифровизации и автоматизации госуслуг, с марта текущего года студентам колледжей в проактивном формате направляется SMS благодаря интеграции информационных систем госорганов и Министерства просвещения.

"Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется студентам колледжей очной формы до завершения обучения. Статус студента подтверждается из Национальной общеобразовательной базы данных Министерства просвещения и на основании этого предоставляется отсрочка или освобождение посредством SMS". Директор Департамента цифровизации и автоматизации госуслуг Азат Тиштыбаев

По данным Минпросвещения, в колледжах Казахстана обучается около 118 тыс. студентов призывного возраста.

Новость по теме Колледж или университет: на что нужно обратить внимание при выборе места обучения

14 марта 2023 года стало известно, что Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий. Согласно документу, студентам колледжей повысят стипендии.

