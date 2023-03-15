Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК
Ранее занимавший эту должность Дмитрий Михно освобожден.
"Михно Дмитрий Леонидович освобожден от должности начальника Службы протокола Президента Республики Казахстан", – сообщается на сайте Акорды.
Марат Ашим родился 13 мая 1987 года. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК.
Трудовую деятельность начал юристом в Казахстанской финансовой корпорации Service. Также работал атташе Управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК. Был третьим секретарем Службы Государственного протокола МИД РК.
В разные годы работал референтом, консультантом, инспектором Протокола Президента Администрации президента РК.
Также был заведующим сектором Протокола Президента Администрации президента РК.
С 2018 года по настоящее время был заместителем шефа Протокола Президента РК.