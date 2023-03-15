Сколько придется заплатить возмещения казахстанцам за уничтожение деревьев и растений
Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов РК своим приказом утвердил базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, сообщает Zakon.kz.
Так, за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель дикорастущих растений предусмотрены следующие размеры возмещения.
За уничтожение или повреждение молодняка и подроста (за 1 шт.):
- хвойных пород – 2 МРП (6900 тенге);
- лиственных пород – 1 МРП (3450 тенге);
- хвойных пород в предновогодний период (ноябрь–декабрь) – 15 МРП (51 750 тенге).
За самовольную выкопку деревьев и кустарников высотой до 1 м – 10 МРП (34 500 тенге, за каждый последующий метр – еще по 1 МРП).
За самовольный сбор лекарственных растений – 0,3 МРП за кг (1035 тенге).
За незаконное добывание, заготовку, повреждение или уничтожение растений, занесенных в Красную книгу за каждый экземпляр дерева, кустарника, лианы:
- при повреждении не до степени прекращения роста – 500 МРП (1 725 000 тенге);
- уничтоженных или поврежденных до степени прекращения роста – 1000 МРП (3 450 000 тенге).
Также предусмотрено возмещение за снятие верхнего плодородного слоя за кв. метр:
- на глубину до 25 см – 3 МРП (10 350 тенге);
- на глубину свыше 25 см – 5 МРП (17250 тенге).
Приказ вводится в действие с 7 марта 2023 года.
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