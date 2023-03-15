Центр развития молодежных инициатив Павлодарской области признан лучшим в Казахстане

По итогам 2022 года Центр развития молодежных инициатив Управления информации и общественного развития Павлодарской области стал лучшим среди молодежных ресурсных центров республики. Оценивание шло по программе "Знак качества молодежных ресурсных центров "Jastar belgisi".

По трем направлениям

В Павлодарской области сегодня проживают более 130 тыс. молодых людей, из них 87,3 тыс. – городская молодежь, остальные – сельская. Центр развития молодежных инициатив стал одной из важнейших площадок поддержки молодежи Павлодарского Прииртышья. В настоящее время он работает по трем основным направлениям: сервисному, клубному и проектному.

По словам заместителя директора ЦРМИ Салтанат Тураровой, сервисный модуль функционирует по принципу "одного окна".

"Молодому человеку в возрасте от 14 до 29 лет предоставляется первичная консультация по разным направлениям: решение жилищных вопросов, трудоустройство, молодежное предпринимательство. В течение прошлого года было трудоустроено свыше двух тысяч молодых людей. Также работает сервис психологической поддержки молодых семей. Проведено 1580 консультаций, из них 1568 – онлайн", – рассказала Салтанат Турарова.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Центра стал клубный модуль. Он создан для объединения клубов по интересам. Деятельность каждого носит культурно-досуговый и практико-ориентированный характер.

"За прошлый год создано семь клубов, их посещают более 120 человек. Это клуб настольных игр "3D6" по развитию ловкости и умению быстро реагировать на ситуацию, клуб робототехники, военно-патриотический клуб "Жас сарбаз", клуб по изучению японского языка и японской культуры, клуб "Музыкальный бунт", где молодые люди учатся азам игры на различных музыкальных инструментах, клуб "Мафия", клуб по изучению казахского языка "Батыл бол", – сообщила заместитель директора ЦРМИ.

В Центре есть своя TikTok-студия, студия звукозаписи и коворкинг-центр для волонтеров. Различные мероприятия проходят в Jastar hub. Объединяющим для всех клубов стало масштабное мероприятие "Ночь в Центре". Оно проводится ежемесячно, а иногда и два раза в месяц. Члены клубов и другая молодежь узнают много нового о деятельности друг друга, общаются, знакомятся с новыми людьми, участвуют в караоке-батле и так далее.

Проектный модуль деятельности ЦРМИ включает в себя реализацию имиджевых проектов, поддержку молодежных инициатив, содействие в организации и проведении различных мероприятий. Нередко их участниками становятся молодые люди из социально уязвимых слоев населения, сельская молодежь, студенты, обучающиеся по программе "Серпін", лица, освободившиеся из мест лишения свободы, учащиеся и многие другие.

На все вкусы

Традиционным для ЦРМИ уже стало проведение ярмарки вакансий. Продолжили там и проект "Полезный выбор", а также провели акцию "Выездная служба занятости", интеллектуальные викторины "Моя профессия – моя мечта", онлайн-диалоговые площадки "Мой выбор", диалоговые площадки "С дипломом – в село" и "Молодежная практика". Организованы и встречи-разъяснения по государственным жилищным программам "Шаңырақ", "7-20-25", женской ипотечной программе "Умай" и другим.

Систематически в ЦРМИ проводятся и встречи с различными категориями молодежи в формате мобильного Центра обслуживания молодежи, а также точечная работа с молодыми людьми с разъяснением действующих государственных программ и проектов.

Свою деятельность продолжил проект "Made in Pavlodar". Он дал возможность познакомиться с молодыми предпринимателями региона, узнать историю их становления, идеи создания того или иного бизнеса, а предпринимателям предоставил возможность расширить свою клиентскую базу, познакомиться с коллегами по цеху, обменяться контактными данными для дальнейшей работы.

Одним из имиджевых проектов Центра стала молодежная летняя выставка "Арбат", объединившая начинающих и опытных предпринимателей региона. Для этих же целей был организован областной стартап-конкурс "Yo project". Для молодежи категории NEET сняты подкасты с участием успешных молодых людей. Они поделились своим опытом и дали советы по правильному выбору будущей профессии.

"Из года в год широкий общественный резонанс имеет другой наш имиджевый проект – областной конкурс среди молодых замужних девушек "Супер келін". В этом году мы вновь провели областной конкурс "Лучший молодежный ресурсный центр" среди городов и районов Павлодарской области. Массу положительных откликов от молодежи собрали наши проекты "Ночь в Хогвартсе", "Дискотека в стиле 80-90-х годов", "Аниме пати", – отметила Салтанат Турарова.

Воспитывать патриотов

Ведется в ЦРМИ и работа по воспитанию патриотизма, привитию семейных ценностей. Организуются "круглые столы", диалоговые площадки, на которых обсуждаются проблемы молодых семей, вопросы воспитания отцов и матерей. Кроме того, в рамках Года детей проведен ставший уже традиционным чемпионат среди малышей "Baby start", а также областной творческий фестиваль "Песни влюбленных", впервые собравший творческие семейные дуэты региона.

В рамках военно-патриотического воспитания продолжил работать клуб "Жас сарбаз", проведен турнир "Жау жүрек", организованный в полевых условиях для учащейся молодежи региона, а также состоялись такие мероприятия, как "Дневники воинской службы", "Один день из армейской жизни", "Проводы солдат".

В свою очередь в честь празднования Дня единства народа Казахстана организована выставка "У истоков народных традиций…", проведен фестиваль инструментальной музыки "Этно-стрим". Между тем в рамках патриотического воспитания и празднования годовщины Великой Победы прошел ежегодный проект "Дархан жүрек". Он включил в себя мероприятия "Жеңіс лентасы" и "Трамвай победы".

Пользуются большим успехом среди молодежи различные игры и викторины. Их также нередко практикует в своей работе ЦРМИ.

Дело добровольное

Говоря о волонтерской деятельности Центра, Салтанат Турарова подчеркнула, что ее занимаются 50 молодых людей от 14 до 25 лет.

"Ребята не только оказывают посильную поддержку малообеспеченным людям, одиноко проживающим, но и проводят для них мероприятия различного направления. Всего волонтерами организовано более тридцати мероприятий, в том числе, проекты "Ардагер тайм", "Арт-волонтерство" и многие другие", – рассказала она.

Наряду с этим волонтеры участвовали в мероприятии по аэрации воды на замороопасных участках по проекту "Таза Әлем". Также был продолжен проект "Taza Like", велась работа по очистке территорий от мусора, активно пропагандировались экологические ценности.

К слову, сегодня ЦРМИ курирует деятельность 12 молодежных ресурсных центров городов и районов Павлодарской области. Проведено мероприятие "20 методических дней" по оказанию практической и методической помощи директорам и инспекторам этих центров. Кроме того, Центром создано 118 тематических и социальных видеороликов, разработано более 580 видов печатной продукции: брошюры, сертификаты, дипломы, буклеты, афиши, благодарственные письма и многое другое. Все информационные материалы использовались на мероприятиях молодежных ресурсных центров.

В целом за прошлый год ЦРМИ и молодежные ресурсные центры области провели свыше тысячи мероприятий с участием более 170 тысяч человек.

Планов громадье

Заместитель директора ЦРМИ поделилась и планами на будущее.

"Мы продолжим глубокое изучение молодежных проблем социальной направленности, в связи с этим будет усилена деятельность Молодежных ресурсных центров городов и районов области. Особый акцент при этом будет сделан на молодежь категории NEET, организацию их занятости и трудоустройства в целом", – сообщила представитель ЦРМИ.

Продолжится и работа по основным сервисам и различным направлениям деятельности. Также планируется усилить меры поддержки безработной молодежи, увеличить спектр мероприятий различной направленности и усовершенствовать работу в социальных сетях, а также по организации досуга молодых павлодарцев.

К слову, работу ЦРМИ высоко оценили в республике. В рамках программы "Знак качества молодежных ресурсных центров "Jastar belgisi" он признан лучшим среди Молодежных ресурсных центров страны.

"Это послужит нам стимулом для дальнейших достижений. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить высокие показатели в работе", – подчеркнула Салтанат Турарова.

Автор: Владимир Долгушев