В Казахстане утвердили правила проведения мониторинга финансового состояния должника

Министр финансов РК приказом от 10 марта 2023 года утвердил Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что мониторинг финансового состояния должника осуществляется путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящимся в общей совместной собственности на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного или судебного банкротства.

Эта информация берется из следующих источников:

формы налоговой отчетности (декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) и о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00), в том числе в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК);

сведения банков второго уровня;

базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

базы данных судебных органов.

Мониторинг финансового состояния должника проводится в течение 20 календарных дней в следующей последовательности:

1 этап – по истечении 60 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства и (или) вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства;

– по истечении 60 календарных дней со дня применения внесудебного банкротства и (или) вступления в законную силу решения о применении процедуры судебного банкротства; 2 этап – не менее чем за 20 календарных дней до завершения процедуры внесудебного банкротства и (или) процедуры судебного банкротства.

При продлении процедуры судебного банкротства мониторинг финансового состояния должника проводится с учетом срока продления.

Приказ вводится в действие с 25 марта 2023 года.