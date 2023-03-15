Сильные осадки вернутся в некоторые регионы Казахстана

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16-18 марта 2023 года. Согласно прогнозу, на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня на западе, северо-западе и юге страны из-за повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.

"В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно снег. Днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра", – рассказали синоптики.

Также по Казахстану прогнозируются туманы.

"Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь на юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днем до 0-7 тепла". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях на девяти участках республиканских трасс 15 марта 2023 года введено временное ограничение движения.