Как снизить риск рака молочной железы: советы алматинского онколога

Согласно статистике, рак молочной железы – самое распространенное женское онкологическое заболевание. По Алматы этот недуг в структуре смертности из пяти заболеваний раком занимает - 4 место. Онколог Дария Абдигалиева рассказала Zakon.kz о главных причинах его возникновения.

По словам специалиста городской поликлиники N16, ежегодно в Алматы выявляется около 700 женщин с раком молочной железы, то есть ежедневно в городе заболевают данной патологией – 2 женщины.

"В настоящее время установлено, что нет какой-то одной или главной причины возникновения рака молочной железы. В развитии заболевания принимает участие комплекс разнородных факторов, которые в той или иной степени увеличивают риск этого заболевания. Все эти факторы можно поделить на две группы: на контролируемые и неконтролируемые" Онколог городской поликлиники N16 Дария Абдигалиева

Дария Абдигалиева подчеркнула, что неконтролируемые группы – это возраст и наследственность. Так, около 10% всех причин рака молочной железы составляют генетические изменения.

Как правило, среди симптомов рака молочной железы выделяют следующие:

образование "шарика" или уплотнения в груди;

изменение размера, формы и вида молочной железы;

втяжение, покраснение, появление изъязвлений и других изменений на коже молочной железы;

изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы);

аномальные выделения из соска.

Подавляющее большинство случаев этого заболевания в значительной степени обусловлено факторами образа жизни, репродуктивного поведения и некоторыми другими причинами, которые мы можем сами контролировать.

По словам врача, существует прямая взаимосвязь между ростом заболеваемости рака молочной железы и малоподвижным образом жизни, злоупотреблением фастфудом и алкоголем.

"Обменные процессы – одна из самых больших проблем во всей медицине. Раннее наступление менструации, а также наступления поздней менопаузы повышает риск возникновения рака молочных желез в два раза. Наличие дополнительных заболеваний и факторов, провоцирующих болезнь: гинекологические болезни, в частности миома, эндометриоз, аденомиоз, сахарный диабет, гипотиреоз, наличие доброкачественных новообразований молочной железы, риск возникновения рака молочной железы в 1,5 раза выше у тех женщин, у которых отсутствуют роды или послеродовая лактация, прерывание беременности также повышает риск возникновения рака". Онколог городской поликлиники N16 Дария Абдигалиева

Что касается главной меры профилактики риска молочной железы, то онколог советует всем женщинам обращать внимание на раннюю диагностику. Она отметила, что каждая девушка, начиная с 18-20 лет, должна следить за своим здоровьем и регулярно проходить профилактические осмотры.

"Самая простая мера – самообследование молочных желез. Его стоит проводить раз в месяц, в один и тот же день, лучше всего в первые несколько дней после окончания менструаций. При появлении следующих признаков – любое образование в груди, изменение внешнего вида, выделения из сосков, изменение формы соска или ареолы, покраснение кожи, появление участков со втянутой кожей, деформацией – необходимо обратиться к врачу". Онколог городской поликлиники N16 Дария Абдигалиева

По мнению врача, нашим женщинам нужно сломать свой стереотип, что, если ничего не болит, нет необходимости посещать специалистов и делать УЗИ или маммографию.

К слову, если рак молочной железы удалось обнаружить на 0 или I стадии, то при современных методах терапии он поддается лечению почти на 100%.