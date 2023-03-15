Лекарства подорожали в Казахстане

Согласно отчету аналитиков, за год цены на лекарства в Казахстане подорожали: сразу плюс 13,6%. По их данным, это считается самым высоким показателем годового роста с января 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Также аналитики Energyprom.kz уточняют, что цены на фармацевтическую продукцию по итогам февраля 2023 года выросли на 1,2% за месяц.

"За прошедший год самый заметный месячный рост цен на фармацевтическую продукцию пришелся на март и апрель (на 1,7%), следом идет октябрь (на 1,6%)", – говорится в сообщении.

В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала на 13,6%.

Кроме того, в региональном разрезе годовое удорожание варьировалось от 7,2% в Алматинской области до 21,2% в Алматы.

Фото: energyprom.kz

Значительный рост был также отмечен в:

Мангистауской области (на 18,3%).

Северо-Казахстанской области (на 15,4%).

Кызылординской области (на 15,3%).

13 марта в традиционном обзоре цен Zakon.kz отмечалось, что цены на некоторые продукты продолжают расти в Казахстане.