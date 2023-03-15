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Может ли загрязненный воздух привести к раку

Может ли загрязненный воздух привести к раку Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ученые уверены, что загрязнение воздуха приводит к ряду неприятных последствий. В том числе к развитию рака легких, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Национального института наук о здоровье окружающей среды считают, что загрязнение воздуха может способствовать повышению вероятности развития рака молочной железы, лейкемии, неходжкинской лимфомы.

"Загрязнение воздуха связано с окислительным стрессом и воспалением в клетках. Все это может привести к повреждению тканей и клеток". Научный сотрудник Института рака Хантсмана Энн Кирхгоф 

По информации Ferra.ru, на сегодняшний день существует множество доказательств того, что при воздействии твердых частиц в воздухе повышается риск развития рака легких.

В 2013 году Международное агентство по изучению рака объявило загрязнение воздуха канцерогенным. По словам специалистов, в сочетании с генетическим фактором и продолжительностью воздействия канцероген способен привести к раку.

15 марта стало известно, что шахтерская столица Казахстана оказалась на 23-м месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха в Караганде составил 77,8. Данное исследование проводила швейцарская компания по контролю качества воздуха IQAir. 

В 2022 году уровень загрязнения воздуха в Казахстане ухудшил свои показатели. Исследования показали, что показатели превысили допустимые мировые стандарты в три раза.

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