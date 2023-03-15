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В Пакистане арестовали врачей, которые продавали почки сельских жителей богатым иностранцам

пересадка почек Фото: pixabay
В сеть входили несколько человек, которые ездили в деревни и небольшие города провинции Пенджаб, чтобы убедить людей продать свои почки, сообщает Zakon.kz.

Богатые иностранцы платили до 50 тыс. долларов за пересадку, но донор получал лишь около 3 тыс. долларов, сообщает South China Morning Post.

Эта практика набрала обороты в обедневшей стране в условиях экономического кризиса.

По меньшей мере 10 человек, включая врачей и медсестер, арестовали рейнджеры из Департамента здравоохранения и полиции. Они провели рейд в клинике в городе Равалпинди недалеко от столицы Исламабада.

Также полицейские арестовали по меньшей мере троих предполагаемых доноров и двоих реципиентов из Саудовской Аравии и Афганистана.

В сеть входили несколько человек, которые ездили в деревни и небольшие города центральной провинции Пенджаб и убеждали людей продать почки богатым иностранцам, в основном из арабских стран и некоторых стран Европы.

В 2010 году в Пакистане приняли закон о борьбе с незаконной продажей органов, который предусматривал до 10 лет тюремного заключения и штраф за трансплантацию не в официальных больницах.

Принятие закона не помогло контролировать нелегальную практику из-за коррупции, растущей бедности и преступных группировок.

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