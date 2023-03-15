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Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел

как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 3 марта 2023 года утвердил новые Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Денежное довольствие военнослужащих, за исключением призывников и курсантов военных учебных заведений, включает в себя денежное содержание (должностной оклад и оклад по воинскому званию), надбавки за особые условия прохождения службы и доплаты, установленные системой оплаты труда.

Призывникам и курсантам военных учебных заведений выплачивается только должностной оклад (стипендия).

Документ содержит порядок выплат надбавок за особые условия прохождения службы, а также пособий для оздоровления при убытии военнослужащего в отпуск, при переводе, выходного пособия при увольнении, денежной компенсации при перемещении, расходов на коммунальные услуги, денежного довольствия военнослужащему при увольнении с воинской службы, выплаты офицеру, уволенному без права на пенсию, денежные аттестаты.

Приказ вводится в действие с 25 марта 2023 года.

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