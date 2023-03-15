Пункт об индексации зарплат хотят сделать обязательным в коллективном договоре

По словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, пункт об индексации зарплат работникам частных компаний в коллективном договоре, хотят сделать обязательным, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах пленарного заседания в Сенате Тамара Дуйсенова отметила, что очень многие коллективные договоры уже сейчас имеют норму о том, что что ежегодно работодатели должны индексировать зарплаты.

"Но это было написано "вправе", теперь депутаты Сената внесли предложение, чтобы в обязательном порядке индексировали, и включить индексацию заработной платы в коллективный договор. Это же взаимоотношения между работником и работодателем, и когда они заключают договор государства нет, поэтому государство в законодательном порядке может закрепить. Поэтому инициативу депутатов мы рассматриваем и очень многие нормы по правам работников мы поддерживаем". Тамара Дуйсенова

На пленарном заседании в Сенате она представила новый Социальный кодекс, который депутаты одобрили в первом чтении. Кодекс кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.

