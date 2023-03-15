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Законодательство РК

В актауском университете планируют открыть военно-морскую кафедру

встреча Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Актау под руководством заместителя министра обороны Султана Камалетдинова прошли встречи с представителями воинских частей, учебных заведений и местного военного управления Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей, сообщает Zakon.kz.

В Актау члены информационно-разъяснительной группы встретились с ректором Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова Адилбеком Ботабековым. Стороны подробно обсудили вопросы выделения образовательных квот для прошедших воинскую службу граждан и открытия в вузе военно-морской кафедры, необходимой для формирования военно-обученного резерва.

Процессы модернизации в стране осуществляются в сложной геополитической ситуации. В этих условиях значительно возрастает роль Вооруженных сил, стоящих на страже суверенитета и территориальной целостности государства.

"Строительство технологичной и мобильной армии сопровождается улучшением условий воинской службы, совершенствованием оплаты труда и укреплением статуса военнослужащих", – заявил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Реальные шаги сделаны для повышения престижа воинской службы. В прошлом году Министерство обороны заключило соглашения с 45 вузами страны, согласно которым граждане, отслужившие установленный срок срочной воинской службы, в течение двух лет могут поступить в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ.


встреча

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Также подписан меморандум с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Документ предоставляет отсрочку платежей по банковским займам и микрокредитам призывникам и военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы. На сегодняшний день льготой воспользовались около семи тысяч военнослужащих, подчеркнуто во время мероприятия.

На встрече с военными пенсионерами и ветеранами Вооруженных сил заместитель министра обороны рассказал о работе, которая проводится на уровне Правительства по совершенствованию пенсионного обеспечения военнослужащих.

В соответствии с поручениями, отданными на заседании Совета Безопасности, вопросы пенсионного обеспечения прорабатываются рабочей группой при Правительстве. Ею предварительно в положительном ключе рассмотрены вопросы индексации пенсии военнослужащим, призванным после первого января 1998 года и уволенным после первого января 2016 года со дня увольнения.

Решаются вопросы предоставления права на получение пенсионных выплат военнослужащим, уволенным со службы по истечении срока контракта и имеющим достаточную выслугу и трудовой стаж для этого.

В настоящее время в проект Социального кодекса внесены дополнения о возможности предоставления права единовременного использования остатков пенсионных накоплений военным пенсионерам в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

В ближайшие дни информационно-разъяснительная группа посетит Усть-Каменогорский, Аягозский, Абайский и Ушаральский гарнизоны.

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