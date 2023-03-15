Главное за день: заседание Совета Безопасности, жилищная реформа, взлет доллара и евро

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в первой половине дня провел заседание Совета Безопасности, а ближе к вечеру подписал закон о новой жилищной реформе и усилении госконтроля за использованием и охраной земель. Главные новости за 15 марта – в подборке Zakon.kz.

Совет Безопасности

По данным пресс-службы Акорды, были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

"Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению", – говорится в распространенном сообщении.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.

Жилищная реформа

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".

Новый закон предусматривает ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир, так как по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простое товарищество нецелесообразны.

В связи с чем была предложена новая форма управления – непосредственно совместное управление.

Законом также вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции акиматов на местах определять временную управляющую компанию сроком до одного года в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности к переходу.

Кроме того, предусматривается норма, дающая возможность привлечения застройщиком управляющей компании сроком до шести месяцев до момента создания в данном доме новых форм управления объектом кондоминиума, а также регламентируется обязанность застройщика многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.

Госконтроль за использованием земель

Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", который предусматривает установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

Кроме того, предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель.

Выборность судей

Сенаторы в двух чтениях одобрили законопроект "О судебной системе и статусе судей", который, в частности, предусматривает выборность председателей районных судов. Еще одной из новелл документа стала защита судей от правоохранительных органов, которые имеют свои инструменты влияния на служителей Фемиды.

Кроме того, законопроект усиливает роль и статус Высшего судебного совета.

Доллар и евро берут новые высоты

На дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара подскочил до 464,79 тенге, поднявшись сразу на 5,83 тенге. На вечерних торгах новый рекорд продемонстрировал евро, подскочив на 10,41 тенге до 500,76 тенге. А рубль перевалил за отметку в 6,14 тенге.

Выросли цены на лекарства

Согласно отчету аналитиков, за год цены на лекарства в Казахстане подорожали: сразу плюс 13,6%. По их данным, это считается самым высоким показателем годового роста с января 2017 года.

Цены на фармацевтическую продукцию по итогам февраля 2023 года выросли на 1,2% за месяц.

В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала на 13,6%.

Российское гражданство

Депутаты Госдумы предложили поправки в закон "О гражданстве". Согласно им, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, которые проживают в России, получат право на упрощенное получение гражданства РФ.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента.

День печати

Национальный день печати появится в Казахстане, который МИОР предлагает отмечать 2 февраля.

Точкой отсчета нового праздника стала дата первого выпуска национального издания "Қазақ" в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

Погода

Сильные осадки вернутся в некоторые регионы Казахстана. Согласно прогнозу, на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки.

"В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно снег. Днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра", – рассказали синоптики.

Также по Казахстану прогнозируются туманы.

