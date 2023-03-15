Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Волк укусил ребенка в зоопарке: полиция Усть-Каменогорска ответила на инцидент

животное Фото: pixabay
В Департаменте полиции считают, что в данном случае нет состава какого-либо правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, в Левобережный ОП поступило заявление от мамы пострадавшей о том, что она имеет претензии к сотрудникам зоопарка.

"В этом случае не усматривается состав какого-либо административного или уголовного правонарушения. В связи с этим заявительнице посоветовали обратиться в суд в частном порядке", – заявили в полиции.

Отмечается, что в зоопарке существуют определенные правила поведения для посетителей. И висят предупреждающие таблички о том, что нельзя лезть к хищникам.

11 марта в Левобережном зоопарке родители заявили, что их 10-летнюю дочь в укусил волк. По словам папы девочки, ребенок просунул палец через сетку на вольере, и хищник вцепился в руку.

Читайте также

Низовая метель, гололед и туман ожидаются в Астане и девяти областях Казахстана

В Казахстане задержали владельцев сайта Kyzdar.Net

Пять жителей Туркестанской области отметили день рождения, стреляя в небо

Елена Беляева
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления