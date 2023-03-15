Волк укусил ребенка в зоопарке: полиция Усть-Каменогорска ответила на инцидент

В Департаменте полиции считают, что в данном случае нет состава какого-либо правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, в Левобережный ОП поступило заявление от мамы пострадавшей о том, что она имеет претензии к сотрудникам зоопарка.

"В этом случае не усматривается состав какого-либо административного или уголовного правонарушения. В связи с этим заявительнице посоветовали обратиться в суд в частном порядке", – заявили в полиции.

Отмечается, что в зоопарке существуют определенные правила поведения для посетителей. И висят предупреждающие таблички о том, что нельзя лезть к хищникам.

11 марта в Левобережном зоопарке родители заявили, что их 10-летнюю дочь в укусил волк. По словам папы девочки, ребенок просунул палец через сетку на вольере, и хищник вцепился в руку.