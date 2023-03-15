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Низовая метель, гололед и туман ожидаются в Астане и девяти областях Казахстана

зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и девяти областях страны на 16 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью порывы 15 м/с.

Ночью на юге, севере, востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в горных районах, днем на востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, севере, востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге, в центре области временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с

Утром и днем на востоке, юге Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем -4+1.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 18 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем – осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-западный, западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

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Редакция Zakon.kz
Казгидромет Казахстан
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