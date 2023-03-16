Минивэн перевернулся на трассе в Акмолинской области

Лобовое столкновение Тоyоtа Alphard и Тоyоtа Cаmry привело к гибели четырех человек, которые были в перевернувшемся минивэне, сообщает Zakon.kz.

Авария на 1223 км трассы Алматы – Екатеринбург недалеко от села Арайлы Целиноградского района произошла 13 марта. Лоб в лоб столкнулись Тоyоtа Alphard и Тоyоtа Cаmry, от удара минивэн перевернулся.

Четыре пассажира из Alphard погибли на месте, сообщает Алау со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области. Водитель минивэна и еще один его пассажир доставлены в больницу.





Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области





В полиции начали досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В Алматинской области вечером 9 марта мужчину насмерть сбили на трассе. Погибший спровоцировал ДТП, когда перебегал дорогу в неположенном месте.