Яркость на максимум: как быть заметнее всех этой весной

Компания Apple по традиции задала весеннее настроение, представив новый цвет своих флагманов — теперь iPhone 14 и 14 Plus доступны в нарядном желтом цвете.

Новый цвет добавился к существующим пяти: черному, фиолетовому, белому, красному и голубому. Все остальное в iPhone 14 и 14 Plus осталось прежним, уже полюбившимся миллионам пользователей: изумительный дизайн, исключительное время автономной работы, профессиональная камера для великолепных фото и видео.

Красивые и надежные

Прочный алюминиевый корпус аэрокосмического класса пыле- и водонепроницаем, а передняя крышка Ceramic Shield прочнее любого другого стекла смартфона и надежно защищает iPhone 14 и 14 Plus, неважно, уронили вы его или пролили кофе в утренней спешке.

Шестиядерный процессор A15 Bionic обеспечивает устойчивую производительность и отлично подходит для тяжелых рабочих нагрузок и мощных игр. Он не нагревается, сколько бы вы ни играли в Genshin Impact или Call of Duty. Батареи iPhone 14 хватает на целый день, а iPhone 14 Plus даже дольше — до двух дней.

Обе модели оснащены дисплеем Super Retina XDR с технологией OLED, которая поддерживает пиковую яркость HDR 1200 нит, а также поддержку Dolby Vision. Цвета яркие и насыщенные, но не кричащие, а дисплей хорошо виден в ярко освещенных помещениях или на улице в солнечный день. Смотрите видео на YouTube, листайте фото в галерее или читайте статьи, абсолютно не напрягая глаза.

Каждый момент останется в памяти

С двумя камерами iPhone 14 и iPhone 14 Plus можно не переживать о четкости своих снимков. Основная сверхширокоугольная камера профессионального уровня просто создана для захвата уникальных ракурсов.

Фронтальная камера TrueDepth определенно вывела селфи на новый уровень. Она автоматически фокусируется на нескольких объектах, находящихся на разном расстоянии, для более четких крупных планов и красивых групповых селфи. Большая диафрагма отвечает за повышенную яркость, улучшенные цвета и детализацию даже при слабом освещении.

Отдельного внимания заслуживает новый режим "Действие", который улучшает оптическую стабилизацию и обеспечивает плавную видеосъемку. Поэтому даже если вы снимаете что-то на бегу, тряска будет минимизирована и результат будет отличным.

Фото: iPhone 14

Какой размер выбрать

iPhone 14 — отличный выбор для тех, кому нравятся дисплеи поменьше. Он легкий и удобно лежит в руке.

iPhone 14 Plus делает все то же, что iPhone 14, но у него есть и пара отличий. Во-первых, это действительно большой смартфон — 6,7 дюйма или почти 18 сантиметров. Во-вторых, у него максимальное время автономной работы среди всех iPhone: он способен продержаться без зарядки до двух дней. Так что, если вы любите огромные экраны и вам нужен самый выносливый iPhone, стоит сделать выбор в его пользу.

Новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны для предварительного заказа в Казахстане c 15 марта у официальных реселлеров Apple: iSpace, Sulpak, Mechta, Technodom, activ, Freedom Mobile, Evrika, Fora, Beeline и DNS. А самое приятное – только с 22 по 26 марта вы можете приобрести iPhone 14 и iPhone 14 Plus от 219 990 тг в trade-in и с рассрочкой грейс от Евразийского банка от 5 363 тг/мес с выгодой до 35% на оригинальные чехлы. Предложение ограничено, поэтому поторопитесь стать одним из первых обладателей новинки!

Партнерский материал