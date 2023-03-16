Шамиль Сафиуллин: Постараемся занять максимум призовых мест на ЧМ-2023 по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу завершила учебно-тренировочный сбор на XIII Чемпионате мира в Индии и 16 марта начнет свои выступления на этом турнире. О перспективах наших боксерш на ринге Нью-Дели рассказал главный тренер команды Шамиль Сафиуллин, сообщает Zakon.kz.

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Решающая подготовительная работа проходила в столице Индии с 6 по 14 марта. В одном зале с казахстанками были хозяева соревнований, а также боксерши из Франции и Южной Кореи.

️"Для меня это второй чемпионат мира, постараемся здесь занять максимум призовых мест. Хочу отметить, что большинство наших девушек находятся в десятке мирового рейтинга. В частности, Алуа Балкыбекова лидирует в своем весе, на втором месте – Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова. Основные соперники – боксеры из Индии, Китая, России и Узбекистана. В женском боксе много стран, о которых мы раньше не слышали. Сейчас этот вид спорта особенно популярен на африканском континенте". Шамиль Сафиуллин, главный тренер женской сборной РК по боксу

Несмотря на бойкот, объявленный рядом стран, Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила, что на предстоящий Чемпионат мира по боксу прибыла мониторинговая группа Международного олимпийского комитета. IBA отмечает, что специальное участие экспертов на ЧМ-2023 в Индии является частью требований мониторинга для оценки реформы управления и деятельности организации (IBA).

Фото: Instagram/drs_kz

Столица Индии принимает мировое первенство среди женщин уже третий раз. На ЧМ-2023 приехали более 300 спортсменов из 60 стран мира. Победители турнира получат по 100 тысяч долларов от Международной боксерской ассоциации, финалисты – 50 000, бронзовые медалисты – 25 000 долларов США.







Тем временем казахстанские боксерши приняли участие в параде открытия мирового первенства. Честь нашей страны на ринге Нью-Дели будут защищать 12 девушек, которые уже узнали имена своих соперниц.



48 кг. Алуа Балкибекова – Кей Ван Чи Вай (Сингапур).

50 кг. Назым Кызайбай – Тхи Там Нгуен (Вьетнам).

52 кг. Жазира Оракбаева – Чань Ча-Cунь (Тайвань).









57 кг. Карина Ибрагимова – Намуун Монхор (Монголия) или Валерия Арболеда (Колумбия).

60 кг. Римма Волосенко – Ситора Турдибекова (Узбекистан).

63 кг. Аида Абикеева – Ургуйя Ус (Турция) или Ян Чэнгю (Китай).

66 кг. Надежда Рябец – Сен Суджин (Южная Корея).

70 кг. Мадина Нуршаева – Хон Ген Чой (Южная Корея).



75 кг. Валентина Хальзова – Мариэлис Ириса (Венесуэла).

81 кг. Фариза Шолтай – Лиэнн Будрэм (Тринидад и Тобаго).

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева – Абиола Джекман (Гайана) или Нупур (Индия).

Фото: Instagram/drs_kz

Из 12-ти казахстанских участниц первой на ринг выйдет Жазира Оракбаева в весовой категории до 52 кг. 16 марта она будет соперничать с Чань Ча-Cунь из Тайваня.

Финальные поединки ЧМ-2023 пройдут 26 марта, когда определятся чемпионки данного турнира.