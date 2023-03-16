В Карагандинской области отремонтируют более 700 км дорог

В Карагандинской области в 2023 году отремонтируют 734 км автодорог областного, районного и городского значения.

В Караганде приведут в порядок 50 улиц, сообщает акимат Карагандинской области.

Так, капитальный ремонт начнется на Четской и Пичугина. Средний – на проспекте Бухар-жырау: от Волочаевской до Гончарной, от Ермекова до проспекта Н. Абдирова и от проспекта Н. Назарбаева до улицы Чкалова.

Продолжится строительство дороги на улице Букетова (от улицы Муканова до автодороги на село Уштобе) и реконструкция на улице Космонавтов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В этом году завершат переходящий проект среднего ремонта 15-й магистрали – от 7-й магистрали до кафе "Беркут".

Помимо ремонта дорог, начнут строить пешеходный мост через железную дорогу в районе станции Караганозек (Большая Михайловка), что позволит сделать безопасный переход через железнодорожные пути для местных жителей.

Что касается областных дорог, ремонтом охватят 317 км. А также 345 км районного значения и улиц населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По спецпроекту "Ауыл – Ел бесігі" отремонтируют дороги в 23 селах четырех районов области – Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского.

Дорожно-строительный сезон в регионе начнется 1 мая.