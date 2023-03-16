Пострадавшим в январе предпринимателям возместили 100 млн тенге в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Департамент Агентства по противодействию коррупции Алматинской области и в региональную Палату предпринимателей "Атамекен" поступило обращение от малых и средних предпринимателей по административным барьерам, сообщает Zakon.kz.
Предприниматели, пострадавшие от январских беспорядков, не смогли возместить материальный ущерб в размере 100 млн тенге. Они обратились в региональную комиссию по выявлению имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства, по результатам которой были приняты заявки.
"В результате оперативно принятых мер антикоррупционной службой и Региональной палатой предпринимателей была организована встреча с участием заинтересованных сторон", – говорится в сообщении.
По результатам переговоров предпринимателям полностью возмещены убытки, понесенные в январе.
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