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Пострадавшим в январе предпринимателям возместили 100 млн тенге в Алматинской области

Пострадавшим в январе предпринимателям возместили 100 млн тенге в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Департамент Агентства по противодействию коррупции Алматинской области и в региональную Палату предпринимателей "Атамекен" поступило обращение от малых и средних предпринимателей по административным барьерам, сообщает Zakon.kz.
Предприниматели, пострадавшие от январских беспорядков, не смогли возместить материальный ущерб в размере 100 млн тенге. Они обратились в региональную комиссию по  выявлению имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства, по результатам которой были приняты заявки.
"В результате оперативно принятых мер антикоррупционной службой и Региональной палатой предпринимателей была организована встреча с участием заинтересованных сторон", – говорится в сообщении. 
 
По результатам переговоров предпринимателям полностью возмещены убытки, понесенные в январе.

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