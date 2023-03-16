Ерлан Карин назвал пять важных преобразований в жизни страны

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин отметил, что год назад президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании представил комплексную программу реформ. В стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни.

Во-первых, впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу.

"Поправки затронули восемь из девяти разделов, 33 из 98 статей Конституции – фактически поменялась треть Основного закона страны. В дальнейшем были внесены поправки в семь конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов". Ерлан Карин

Во-вторых, осуществлены новые политические реформы. По словам государственного советника, введен однократный семилетний срок президентства. Изменен порядок формирования и усилены полномочий Парламента и маслихатов. Начал свою работу Конституционный суд, срок полномочий судей которого дольше, чем у президента и депутатов Парламента.

По информации Ерлана Карина, упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии. Таким образом, была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

В-третьих, завершается процесс системной перезагрузки ключевых государственных институтов. Состоялись выборы президента, депутатов Сената. 19 марта по новой смешанной системе (партийным спискам и одномандатным округам) будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов.

"В-четвертых, проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области – Абайская, Жетысуская, Улытауская, а центр Алматинской области перенесен в город Конаев", – отметил Ерлан Карин.

В-пятых, продолжилось формирование новой модели конструктивного партнерства государства и гражданского общества. Ее ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане.

По словам Карина, реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны.