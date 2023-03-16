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Перед застройкой территорий с зелеными насаждениями акиматы обязали проводить общественные слушания

в Казахстане утвердили правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов утвердил Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что принятие уполномоченным органом решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями, в том числе парков, скверов, бульваров, санитарно-защитных зон организаций и иных промышленных объектов, осуществляется с обязательным проведением общественных слушаний.

При проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории предоставленного под строительство объекта с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.

При проведении работ по асфальтированию, мощению, покрытию тротуаров и проездов плиткой оставляют вокруг дерева приствольный круг диаметром не менее 1,2 метра.

Основным предназначением, функциями развития зеленого фонда населенных пунктов являются:

  • сохранение экологического баланса;
  • сохранение оптимального температурного режима, в том числе в летний период;
  • сохранение режима влажности воздуха;
  • адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, канализация, пожары, запах накопленных коммунальных отходов и другие источники загрязнения воздуха);
  • поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и других форм негативного воздействия на определенной территории;
  • декоративно-эстетическая, формирование благоприятной среды проживания.

При этом учету подлежат все виды зеленых насаждений посредством:

  • инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта;
  • заполнения акта приживаемости зеленых насаждений по утвержденной форме;
  • ведения реестра зеленых насаждений;
  • разработки дендрологического плана.

Реестр и учет зеленых насаждений ведутся уполномоченным органом как на бумажном, так и на электронном носителях.

Ведение учета зеленых насаждений включает в себя:

  • учет и получение достоверных данных о количестве, видовом составе и состоянии зеленых насаждений;
  • определение основных направлений политики населенного пункта в сфере защиты, сохранения зеленых насаждений и развития озелененных территорий;
  • обеспечение достоверной информацией населения и заинтересованных лиц о количестве, состоянии зеленых насаждений и окружающей среды в населенном пункте;
  • анализ состояния зеленых насаждений на территории населенного пункта;
  • создание единой информационной базы для эффективного управления зелеными насаждениями в местах общего пользования, в том числе установление соответствия количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным нормам;
  • регламентирование работ по содержанию озелененных территорий, капитальному ремонту и реконструкции их;
  • определение собственников озелененных территорий и установления ответственных юридических и физических лиц за их сохранность и состояние;
  • организацию рационального использования озелененных территорий города;
  • разработку проектов озеленения, планов мероприятий по уходу рекомендации по содержанию, уходу и пользованию зелеными насаждениями.

Правила предусматривают, что содержание и защита зеленых насаждений осуществляются:

  • на землях общего пользования – уполномоченным органом;
  • в парках и скверах возлагается на собственников или на уполномоченное собственником лицо;
  • на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возлагается на собственников или пользователей этих объектов;
  • на территориях, отведенных под строительно-монтажные работы, возлагается на заказчика.

Мероприятия по омолаживанию деревьев и прореживанию густо произрастающих деревьев проводятся до начала вегетации или поздней осенью.

Пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года с комом земли с соблюдением необходимых мер по их сохранению, защите и интенсивному уходу.

Для эффективной приживаемости деревьев лиственных и хвойных пород их пересадку рекомендуется проводить в период с наступления осени до ранней весны.

Вырубка деревьев осуществляется в случаях:

  • обеспечения условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;
  • обслуживания объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций;
  • ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей;
  • благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
  • санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу;
  • произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.

При этом указывается, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.

Уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В случае аварийного падения деревьев в результате ветровала и других случаев природного характера, дорожно-транспортных происшествий уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам, осуществляется организациями по озеленению, обслуживающими данный участок.

При ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах благоустройства с инженерной инфраструктурой, производится вынужденная вырубка деревьев без согласования с уполномоченным органом в следующих случаях:

  • падение деревьев, а также их ветвей представляет угрозу жизни и здоровью людей, повреждению зданий и сооружений, инженерным коммуникациям и сетям;
  • препятствия безопасности дорожного движения, в том числе перекрывающие визуальный обзор дорожных знаков, в случае, когда дорожный знак невозможно перенести.

Правила также предусматривают порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки деревьев.

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