Досаев пригрозил компаниям, занимающимся ремонтом дорог в Алматы

Аким Алматы 16 марта 2023 года отметил, что после зимнего периода у жителей мегаполиса вызывает заслуженное недовольство текущее состояние дорог, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на совещании по обсуждению планов дорожных работ на 2023 год и подготовки к сезону дорожно-ремонтных работ. В нем приняли участие руководители профильных управлений и подведомственных организаций акимата, акимы районов, представители подрядных организаций и компаний, осуществляющих технический надзор в сфере дорожного строительства.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам градоначальника, остро встал вопрос проведения текущего ремонта дорог из-за образования выбоин, просадки люков и проведения аварийных и плановых разрытий коммунальными предприятиями в зимнее время.

"Есть постоянные и справедливые нарекания со стороны жителей по поводу длительных перекрытий улиц, связанных с задержками работ по срокам. Текущие подходы к работе, формализм и уровень качества недостаточны, утвержденные стандарты, как показала практика, не работают. Городу необходимы качественные дороги. Компании, которые не справятся с работой, больше не смогут заниматься ремонтом в городе". Ерболат Досаев

Аким Алматы поручил в короткие сроки устранить все недочеты, которые подрядные организации допустили в прошлом году.

Для заблаговременного информирования жителей и повышения прозрачности процессов, подотчетности и дисциплины подрядных организаций по поручению Ерболата Досаева после прохождения ведомственной экспертизы будет опубликован график работ с указанием участков и сроков исполнения.



По данным акимата южной столицы, в текущем году планируется строительство дорог в пяти микрорайонах - "Кайрат", "Алгабас", "Акжар", "Шугыла" и "Шанырак-1".

Средним ремонтом в городе будет охвачено 220 улиц протяженностью свыше 200 км, текущим ремонтом – более 350 тыс. кв. м. На эти цели выделено 20 млрд тенге и 2,8 млрд тенге, соответственно.

В планах также ремонт тротуаров протяженностью 30 км и 40 остановочных комплексов.

Ерболат Досаев подчеркнул, что с этого года в рамках децентрализации полномочий и выделения отдельных бюджетов в акиматы районов за текущий ремонт и состояние дорожного полотна ответственность несут районные акиматы. Глава города обязал их принимать оперативные меры по устранению недочетов на дорогах.

Глава города также отметил необходимость синхронизации работ по прокладке инженерных сетей и последующему ремонту дорог для обеспечения качества дорожного полота и соблюдения сроков. Управлению энергетики и водоснабжения поручено обеспечить подвод инженерных сетей непосредственно до абонентов с целью исключения последующих самостоятельных разрытий со стороны жителей и частных компаний. Акиматам районов поручено усилить информационную работу среди населения – ремонт и строительство дорог возможны и целесообразны только лишь после завершения работ по прокладке инженерных сетей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе совещания Ерболат Досаев отметил, что сегодня настоящим "бичом" дорог являются люки. Из-за их низкого качества и нарушения технологии укладки повсеместно происходит просадка асфальта, образуются ямы, выбоины, сколы и трещины.

Для предотвращения подобных случаев в прошлом году по поручению акима Алматы в тестовом режиме в городе были установлены 25 люков по новой технологии с "плавающими" корпусами, применяемые за рубежом. Для снижения колееобразования асфальта на основе международного опыта продолжаются испытания по пилотному использованию асфальтобетонной смеси с применением полимеров на трех участках по улице Гоголя. Новые решения показали свою эффективность и выдержали нагрузки в осенне-зимний период. Ерболат Досаев поручил широко применять их во время среднего ремонта и строительства новых дорог.



Особое внимание во время совещания было уделено вопросам безопасности на дорогах. В текущем году освещением будет оснащено 270 нерегулируемых пешеходных переходов возле 220 школ. В рамках среднего ремонта будут продолжены работы по обеспечению безопасности участников дорожного движения в рамках концепции Vision Zero. Акиматом города планируются работы по устройству островков безопасности и установке 4 тыс. сигнальных боллардов на велосипедных полосах. В местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов на 179 объектах планируется нанесение шумовых полос.

Для обеспечения непрерывной работы подрядных организаций, а также повышения зоны ответственности аким Алматы поручил обеспечить заключение договора на работы по обеспечению безопасности дорожного движения (обслуживание и содержание технических средств регулирования дорожного движения) сроком на три года.

В целом, как отметили в пресс-службе акимата Алматы, в рамках реализации "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года" в текущем году долю автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 89% (в 2022 году – 86%), до 95% к 2025 году.

По итогам совещания Ерболат Досаев дал поручение усилить контроль за качеством работ, обеспечить соблюдение строительно-ремонтных норм подрядными организациями и в случае невыполнения договорных обязательств принимать жесткие меры – от внесения в список недобросовестных подрядчиков до передачи материалов в правоохранительные органы.

Подрядные организации обязались принять меры по повышению качества работ и нести ответственность за проделанную работу.

14 марта 2023 года Zakon.kz изучил разработанный акиматом южной столицы проект "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" и выделил основные цели программы.

