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Ухудшение видимости и гололед: акимат обратился к алматинцам

Ухудшение видимости и гололед: акимат обратился к алматинцам Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы обратился к жителям и гостям столицы города из-за погодных явлений, сообщает Zakon.kz.

16 марта Алматы накрыл сильный туман.

Как отмечено в распространяемом сообщении, температура воздуха днем составит 8-10 градусов тепла.

Кроме того, к вечеру синоптики обещают ухудшение видимости на дорогах и местами гололед.

"Водителям рекомендуем быть внимательными на дорогах!" — говорится в заявлении.

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Ранее синоптики предупреждали, что туман будет накрывать Алматы ближайшие три дня.

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