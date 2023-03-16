Ухудшение видимости и гололед: акимат обратился к алматинцам

Акимат Алматы обратился к жителям и гостям столицы города из-за погодных явлений, сообщает Zakon.kz.

16 марта Алматы накрыл сильный туман.

Как отмечено в распространяемом сообщении, температура воздуха днем составит 8-10 градусов тепла.

Кроме того, к вечеру синоптики обещают ухудшение видимости на дорогах и местами гололед.

"Водителям рекомендуем быть внимательными на дорогах!" — говорится в заявлении.