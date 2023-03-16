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Победитель "Қазақстан барысы" возглавил управление в акимате Жетысуской области

Победитель "Қазақстан барысы" возглавил управление в акимате Жетысуской области Фото: Instagram/qazaqstan_barysy
Распоряжением акима Жетысуской области Улан Рыскул назначен руководителем управления физической культуры и спорта региона, сообщает Zakon.kz.

Улан Рыскул родился в 1986 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. А. Кунаева, Региональный социально-инновационный университет по специальностям – правоведение, финансы, физическая культура и спорт.

Он - трехкратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии, серебряный призер Кубка мира по дзюдо, победитель первого турнира "Қазақстан барысы", мастер спорта РК по казакша курес.

Победитель

Фото: gov.kz

Трудовой путь начал инструктором-спортсменом национальной штатной команды РК по дзюдо (мужчины) РГУ "Дирекция национальных штатных команд и спортивного резерва" Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта РК в Астане.

В разные годы работал инструктором-спортсменом национальной штатной команды РК по дзюдо (мужчины) Агентства спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, менеджером ТОО "Bagueri Asia", советником генерального секретаря, генеральным секретарем объединения юридических лиц в форме ассоциации "Международная федерация "Qazaq kuresi".

С апреля 2021 года Улан Рыскул занимал должность директора КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Илийского района" Управления физической культуры и спорта Алматинской области".

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