Акимат проводит проверку видео, на котором малышей в детсаду кормят только хлебом и чаем
Фото: pixabay
В TikTok появилось видео, на котором малыши в детском саду едят на завтрак хлеб, макая его в чай. Видео снято в Казахстане и вызвало возмущение в отечественных соцсетях. В управления образования города Алматы прокомментировали запись, сообщает Zakon.kz.
В сопровождающей надписи говорится, что снято оно в государственном детском саду №164 Алматы.
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В комментариях огромное число возмущенных пользователей, крайне негативно оценивают происходящее, обвиняя руководство дошкольного учреждения в воровстве.
В акимате Алматы прокомментировали ситуацию. Там подтвердили, что речь идет о детском саде №164.
"По данному инциденту создана мониторинговая группа для проведения детальной проверки. До 20 марта мониторинговая комиссия должна завершить свою работу. Сейчас сотрудники управления образования города Алматы выехали в дошкольную организацию. Результаты проверки будут даны дополнительно". Управление образования города Алматы
В конце февраля министерство просвещения и акимат Алматы подписали региональную дорожную карту по развитию системы образования на 2023-2029 годы.
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