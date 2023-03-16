Акимат проводит проверку видео, на котором малышей в детсаду кормят только хлебом и чаем

Фото: pixabay

В TikTok появилось видео, на котором малыши в детском саду едят на завтрак хлеб, макая его в чай. Видео снято в Казахстане и вызвало возмущение в отечественных соцсетях. В управления образования города Алматы прокомментировали запись, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: