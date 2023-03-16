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Жители села в ВКО обратились к Президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики

Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе Фото: pixabay
Жители села Маралды обратились к президенту РК со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики, сообщает Zakon.kz.

В обращении сообщается, что, по мнению местного населения, строительство фабрики даст новый импульс развитию села и позволит трудоустроить жителей, передает пресс-служба акимата ВКО.

"Мы, жители села Маралды, обращаемся к президенту нашей страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, поскольку не хотим, чтобы отдельно взятые личности вводили в заблуждение казахстанцев. Все сельчане, которые сейчас живут здесь, единогласно поддерживают решение о строительстве золотоизвлекательной фабрики, поскольку это даст новый импульс развитию села, появятся новые рабочие места, на которые смогут устроиться наши земляки, трудиться и получать достойную зарплату. Мы были на общественных слушаниях и прекрасно понимаем, что фабрика будет построена в соответствии со всеми требованиями экологической безопасности и реально работать на благо села и всей страны, мы видели разрешительные документы и видели, что руководители предприятия готовы нести социальную ответственность – отремонтировать дороги, провести освещение и благоустройство, установить детские и спортивные площадки", - говорится в тексте.

Против строительства производственного объекта, по словам обратившихся, выступает ряд людей, которые уже более 30 лет не живут в Маралды, однако сейчас всеми силами пытаются дискредитировать этот масштабный проект.

"Они являются "черными копателями", незаконно моют золото, не платят налоги, не вносят вклад в экономику страны, и, естественно, фабрика помешает их теневому бизнесу. Они не вложили ни тенге в свое родное село, ничем не помогли своим односельчанам. Напротив, сейчас они всячески угрожают нам, обычным гражданам, некоторым даже подожгли автомобили и сено", – утверждают сельчане.




По словам местных жителей, все, что движет "черными копателями", – это жажда наживы и нежелание терять золотую жилу. Именно поэтому они сейчас всеми способами пытаются помешать строительству и запуску фабрики.

"И наша задача, как законопослушных граждан, – не дать им этого сделать. Именно поэтому мы обращаемся к Главе государства, чтобы обратить внимание на данную проблему и разобраться с теми, кто выступает против строительства Нового Казахстана, против развития экономики, против улучшения качества жизни своих сограждан", – пишут жители села Маралды.

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