Причины огромных заторов на границе Казахстана с Китаем назвали в КГД

Большинство перевозчиков и водителей из Казахстана на сегодня просто-напросто не имеют виз для въезда в Китай, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете госдоходов МФ РК, этим пользуется определенный круг водителей-перегонщиков в приграничном районе (40-50 человек), которые имеют визы и просят за свои услуги завышенную плату.



Для решения данной проблемы госорганы Казахстана прорабатывают с китайской стороной вопрос увеличения количества выдаваемых перевозчикам виз.

"Также более половины перевозчиков не имеют карточек допуска для осуществления международных перевозок, которые необходимы для получения иностранных бланков разрешений", – рассказали в КГД МФ РК.

14 марта госорганы объявили 500 автофур для выезда в Китай, но фактически выехало только 183. Остальные машины стояли перед пунктом пропуска и не заезжали, ожидая получения разрешительных документов.

Комитет госдоходов совместно с НПП РК "Атамекен" информирует, что для сохранения очереди перевозчикам необходимо оформить разрешительный документ на осуществление международной перевозки. Автотранспорт без наличия такого документа планируется исключать из очереди.

Также пресечены многочисленные факты бронирования очереди и других различных манипуляций.

"Некоторые недобросовестные перевозчики ранее бронировали очередь "про запас", не имея всех необходимых документов, и не давали возможности другим добропорядочным перевозчикам регистрироваться в очереди". КГД МФ РК

Как рассказали в ведомстве, другая категория водителей встает в очередь и по мере приближения к дате пересечения начинает поиск контрактов и грузов на поставку. Поднимают стоимость перевозок. Данные суммы в итоге ложатся бременем на конечного потребителя.

Госорганами постоянно проводится мониторинг таких недобросовестных перевозчиков с последующей их блокировкой. В случаях выявления незаконной продажи очереди материалы будут незамедлительно передаваться в правоохранительные органы.

14 марта премьер-министр Алихан Смаилов поручил устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем.