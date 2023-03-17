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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 18 марта

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 18 марта Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", антициклон сохранит свое влияние на большую часть страны, где ожидается ясная погода без осадков.


"На севере, юго-востоке, востоке и в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед", – рассказали синоптики. 

По республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -11-13°С, днем 0+2°С.

В Алматы – облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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