Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Безработных в ЕАЭС стало меньше

безработные Фото: pixabay
Численность безработных в странах ЕАЭС составила 884,2 тыс. человек, сократившись на 10,1% за год, сообщает Zakon.kz.

Количество безработных составляет 1% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии. 

В Министерстве труда Казахстана рассказали, в каких специалистах нуждается страна. В основном нужны высокоточные специалисты – инженеры для переработки промышленной продукции. А также специалисты в медицине, преподаватели,  специалисты в промышленности.

В два раза увеличилось число россиян, которые едут в Казахстан на заработки.

По данным Бюро национальной статистики, Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС на 19,1%. 

Читайте также

"Корпорация Казахмыс" подписала соглашение с "Әділетті жол"

К чему такая СРОчность: зачем стратегически важные отрасли хотят лишить прямого госконтроля

В снежном плену: ученые оказались отрезанными от «большой земли»

Ирина Лукичева
ЕАЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления