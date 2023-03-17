Безработных в ЕАЭС стало меньше

Численность безработных в странах ЕАЭС составила 884,2 тыс. человек, сократившись на 10,1% за год, сообщает Zakon.kz.

Количество безработных составляет 1% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

В Министерстве труда Казахстана рассказали, в каких специалистах нуждается страна. В основном нужны высокоточные специалисты – инженеры для переработки промышленной продукции. А также специалисты в медицине, преподаватели, специалисты в промышленности.



В два раза увеличилось число россиян, которые едут в Казахстан на заработки.



По данным Бюро национальной статистики, Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС на 19,1%.

