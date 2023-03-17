В снежном плену: ученые оказались отрезанными от «большой земли»

5 лавин объемом более 5 тысяч кубометров перерезали трассу Батан – Обсерватория "Ассы-Тургень" в Заилийском Алатау. Это единственная дорога, связывающая астрофизическую обсерваторию, расположенную высоко в горах, с внешним миром.

Обсерватория находится на высокогорном плато Ассы-Тургень на высоте 2750 м над уровнем моря, в 75 км к востоку от Алматы. Регулярные наблюдения здесь начались в 1981 году на телескопе "Zeiss-1000". 27 июля 2017 был введен в эксплуатацию крупнейший телескоп в Казахстане АЗТ-20. Сейчас обсерватория задействована в 10 международных научных проектах, выполняя уникальные задачи, но теперь нормальная работа нарушена.

Вот уже вторую неделю сотрудники не могут покинуть объект, а с "большой земли" невозможно доставить новую смену, говорит Андрей Кругов, инженер обсерватории. С продовольствием и медикаментами пока трудностей нет... Первые лавины сошли здесь еще 6 марта. Затем были другие. Всего, по оценкам ученых, сошедшая масса снега и грязи составила более 5 тысяч кубометров.

"Что-то подобное происходило и раньше, но не в таких масштабах. Если прежде сотрудники обсерватории своими силами могли расчистить дорогу, – говорит Андрей Кругов, – то теперь без помощи профессионалов со спецтехникой не обойтись".

Но помощи нет. Представители Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ), подразделением которого является обсерватория, встречались два дня назад с представителями Дорожно-строительного управления в городе Есике, силами которого проблему можно было бы решить. Но, по словам Андрея Кругова, инженера обсерватории, это частная компания и распоряжениям акимата (в данном случае – Енбекшиказахского района Алматинской области) подчиняться не обязана.

Замкнутый круг, выход из которого, конечно, надо найти. Учитывая, что подобные ситуации неизбежно будут возникать и в дальнейшем.

К слову, лавины накрыли и дорогу в соседнем Иссыкском ущелье, где в снежном плену оказались работники Алматинского заповедника.